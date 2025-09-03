過去記事

習近平総書記と彭麗媛夫人が外国の代表団団長及びその配偶者を出迎え

人民網日本語版　2025年09月03日10:16
習近平総書記と彭麗媛夫人は3日午前、故宮・端門外の広場で、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会に出席する外国の代表団団長及びその配偶者を出迎えた。（編集AK）

