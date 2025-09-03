中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念レセプションが北京で開催
人民網日本語版 2025年09月03日14:37
中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念レセプションが3日、北京の人民大会堂で盛大に行われた。習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）がレセプションに出席し、重要談話を発表した。（編集AK）
「人民網日本語版」2025年9月3日
