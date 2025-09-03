過去記事

多言語

人民網日本語版>>政治

中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念レセプションが北京で開催

人民網日本語版　2025年09月03日14:37

中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念レセプションが3日、北京の人民大会堂で盛大に行われた。習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）がレセプションに出席し、重要談話を発表した。（編集AK）

「人民網日本語版」2025年9月3日

注目フォトニュース

関連記事

このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn