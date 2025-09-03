抗日戦争勝利80周年記念大会、天安門の楼上に姿を現した習近平総書記
人民網日本語版 2025年09月03日11:30
中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が3日、北京の天安門広場で開催された。習近平総書記らが天安門の楼上に姿を現すと、会場からは大きな拍手が起こった。（編集LX）
「人民網日本語版」2025年9月3日
注目フォトニュース
関連記事
- 習近平総書記、チベット視察を終え北京に帰還
- 習近平総書記が西蔵各民族・各界代表と接見
- 【習近平総書記と共に読み解く中華文明】「私はずっと敦煌に憧れていた」
- 習近平総書記が西蔵自治区成立60周年祝賀大会に出席
- 習近平総書記が拉薩に到着 西蔵自治区成立60周年祝賀行事出席へ
- 中共中央が党外人士座談会開催、習近平総書記が重要談話
- 習近平総書記が西蔵に対し強調「新時代の党の西蔵政策を貫徹し、社会主義現代化に基づく新西蔵の建設に努力を」
- 習近平総書記が西蔵自治区成立60周年祝賀芸術公演「雪域歓歌」を観覧
- 習近平総書記と彭麗媛夫人が外国の代表団団長及びその配偶者を出迎え
- 習近平総書記が「第15次五カ年計画」策定に関するネット上の意見検討について重要指示
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn