過去記事

多言語

人民網日本語版>>政治

習近平総書記が中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で重要演説

人民網日本語版　2025年09月03日14:18

中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が3日、北京の天安門広場で挙行され、習近平総書記が重要な演説を行った。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月3日

注目フォトニュース

関連記事

このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn