習近平国家主席が2025年世界スマート産業博覧会に祝賀メッセージ

習近平国家主席は5日、2025年世界スマート産業博覧会に祝賀メッセージを寄せた。

習主席は、「現在、人工知能（AI）技術が加速度的に進化を続け、人類の生産・生活スタイルを大きく変えつつあり、またグローバル産業配置を再構築しつつある。中国はAIの発展とガバナンスを非常に重視し、AIのテクノロジーのイノベーションと産業のイノベーションの深い融合を積極的に推進し、AIによる経済・社会の質の高い発展支援を推進し、国民の生活の質の向上を支援する」と指摘した。

習主席は、「AIは全人類に幸福をもたらす国際公共財でなければならない。中国は世界各国とともにAI分野の国際協力を幅広く展開し、発展戦略、ガバナンスのルール、技術標準などの面でのマッチング・協調を強化し、スマート産業の健全で勢いある発展を促進し、スマートの成果の恩恵が各国の人々によりよく及ぶことを望む」と強調した。

2025年世界スマート産業博覧会は同日、重慶市で開幕した。今回のテーマは「AI+」と「スマートコネクテッド新エネルギー自動車」で、重慶市人民政府と天津市人民政府が共同主催している。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月5日