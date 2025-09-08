習近平国家主席が中露友好・平和・発展委員会全体会議に祝賀メッセージ
人民網日本語版 2025年09月08日11:13
中露友好・平和・発展委員会の第15回全体会議が6日、ロシア・ウラジオストクで開催され、習近平国家主席が祝賀メッセージを寄せた。新華社が伝えた。
習主席は「中露友好・平和・発展委員会は設立からの28年間、友情の発揚、協力の促進という初心と使命を堅持し、中露関係の大局に全力で奉仕し、両国関係を支える社会と民意の基盤を厚く培ってきた。委員会が今回の会議を契機に、両国間の民間交流の主要なチャンネルとしての役割を積極的に果たし、新時代における両国民の相互理解と親交、風雨同舟の友好の章を記していくことを希望する」と強調した。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年9月8日
