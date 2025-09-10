日本の石平参院議員への制裁について在日本中国大使館報道官がコメント

在日本中国大使館の報道官が9日、日本の石平参議院議員に対する制裁について記者の質問に答えた。

【記者】中国外交部（外務省）がこのほど、日本の石平参院議員に対する制裁を発表したことについて、コメントは。

【報道官】石平氏はかつて中国国籍を有していたが、日本に来て日本国籍を取得した後、長期にわたり有害な虚偽情報を公然と撒き散らし、悪意をもって中国を誹謗中傷し、頑なに極端な反中的言動や中国を敵視する言動をとり続けた。これは中日間の4つの基本文書の精神及び「一つの中国」原則に著しく背き、中国の内政に深刻に干渉し、中国の主権及び領土的一体性を深刻に損なうものである。良心を売り渡して私利をむさぼるこのような行為は、非常に軽蔑すべきものである。「中華人民共和国反外国制裁法」に基づく中国側の対抗措置は、自国の権益を守るために必要な措置であり、石氏らに対する強力な懲戒であり、厳しい警告である。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月10日