蔡英文氏の訪日に外交部「中国は日本に厳粛な申し入れ」

外交部（外務省）の10日の定例記者会見で、林剣報道官が台湾地区の前指導者である蔡英文氏の訪日に関する質問に対し、「すでに中国はこの件について、日本側に厳粛な申し入れと警告を行った。中国は、いかなる『台湾独立』分子であれ、いかなる名目であれ、中国と国交を有する国を訪問することに、断固として反対する。台湾地区の前指導者である蔡英文氏が日本を訪問することは、それがいかなる名目や口実によるものであっても、『外国頼みの独立画策』という本質は変わらず、断じて容認できない」と指摘。

「台湾問題において、中国人民に対して歴史的罪責を負う日本は、とりわけ言動を慎むべきだ。今年は中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年にあたり、台湾光復80周年でもある。我々は日本側に対して、『一つの中国』原則をしっかりと厳守し、この問題を慎重かつ適切に処理するよう促す。それがいかなる形であれ、中国の内政に干渉し、『台湾独立』分離主義勢力に誤ったシグナルを送ってはならない」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月11日