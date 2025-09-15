ネパール暫定首相就任に外交部報道官がコメント

外交部（外務省）の報道官が14日、スシラ・カルキ氏がネパールの暫定首相に就任したことについて記者の質問に答えた。

【記者】ネパールで、スシラ・カルキ元最高裁判所長官が暫定首相に就任したことについて、中国としてコメントは。

【報道官】カルキ氏がネパールの暫定首相に就任したことに、中国は祝意を表する。

中国とネパールの伝統的な友好関係には古く長い歴史がある。中国は一貫して、ネパールの人々が自ら選択した発展路線を尊重しており、ネパール側と共に努力して、平和共存五原則を発揚し、各分野で交流や協力を推進し、両国関係のたゆまぬ前向きな発展を後押ししていくことを望んでいる。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月15日