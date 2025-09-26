最新の「アジアブランドトップ500」、トップ3はトヨタ・国家電網・サムスン

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

最新の「アジアブランドトップ500」が24日に香港特別行政区で発表され、トップ3はトヨタ、国家電網、サムスンだった。中国はランクインしたブランドが最も多い国になった。

この2025年度版「アジアブランドトップ500」は、ワールドブランドラボ（World Brand Lab）の主催により同日に香港特区で行われた「アジアブランド大会」で発表された。4位から10位には、海爾（ハイアール）、中国工商銀行、ホンダ、中国人寿、ソニー、騰訊（テンセント）、華為技術（ファーウェイ）が並んだ。

今回は20ヶ国・地域のブランドがランクインし、中国（香港特別行政区・澳門＜マカオ＞特別行政区・台湾地区を含む）は217ブランド、そのうち大陸部は178ブランドだった。日本は2位で129ブランド、韓国は3位で45ブランド。今回新たにランクインした32ブランドのうち、大陸部のブランドが最多で11ブランドに上った。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月26日