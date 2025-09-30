外交部が一般査証カテゴリーへのKビザ追加についてコメント
人民網日本語版 2025年09月30日15:41
外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は29日の定例記者会見で「中国と海外の若手科学技術人材との交流・協力を促進するため、中国は一般査証（ビザ）カテゴリーに若手科学技術人材ビザ（Kビザ）の追加を決定した」とした。
【記者】今週水曜日に発効したKビザは世界的に広く注目を集めている。Kビザの申請手続き、費用、優遇措置や奨励策など具体的な情報を教えてほしい。
【郭報道官】中国と海外の若手科学技術人材との交流・協力を促進するため、中国は一般ビザカテゴリーに若手科学技術人材ビザ（Kビザ）の追加を決定した。
Kビザの申請に関する具体的事項については、在外中国公館が近く発表する情報に注目してもらいたい。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年9月30日
