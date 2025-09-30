中国の有人飛行船と花江峡谷大橋が迫力の共演

中国が独自開発した有人飛行船「祥雲」AS700がこのほど西南地域で初飛行を終えた。飛行中、AS700は独特の「雲の上の視点」から、完成・開通したばかりの花江峡谷大橋を撮影した。中央テレビニュースが伝えた。

「祥雲」AS700は、中国が独自開発した有人飛行船で、最大航続距離700キロメートル、最大飛行時間10時間という優れた性能を持ち、独自の推力ベクトル同期サーボ制御技術により、直径150メートルほどの最小限の条件を満たす簡易な場所でも短距離または垂直離着陸を実現できる。

今後は、西南地域における飛行船の活用計画をさらに最適化し、AS700を「低空＋輸送」「低空＋探査」など多様なシーンへと拡張し、航空装備を地域の低空経済（低空域飛行活動による経済形態）を活性化させる「新たなエンジン」とすることを目指す。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年9月30日