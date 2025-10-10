国慶節と中秋節の8連休、国内観光支出総額が8000億元を突破

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

今年の国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）の8連休期間中、各地で多彩な文化・観光関連の商品やサービス、イベントが打ち出され、文化・観光市場は全体的に安定的で秩序ある運営が行われたことが9日、文化・観光部（省）への取材で分かった。人民日報が伝えた。

文化・観光部データセンターの試算によると、8日間の連休中、全国の国内旅行者数は延べ8億8800万人に達し、2024年の国慶節連休より延べ1億2300万人増加した。国内旅行支出総額は8090億600万元（1元は約21.5円）に上り、2024年の国慶節連休より1081億8900万元増加した。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年10月10日