中国とスイス、第4回外相戦略対話を開催

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は10日、スイスのベッリンツォーナで、カシス・スイス連邦参事会参事兼外相と共に、中国・スイス第4回外相戦略対話を行った。

王氏は、「今年は中国とスイスの国交樹立75周年に当たり、2国間関係の発展にとって重要な年だ。両国はハイレベルの交流を維持し、互恵協力を絶えず深化させ、自由貿易協定のアップグレード交渉を秩序良く推進し、自国通貨スワップ協定を更新した。さらに、文化観光年のイベントが盛んに行われている 。両国は『平等・革新・ウィンウィン』の協力精神を実際の行動で実践し、豊かな成果を収めた。国際社会においても相互尊重、小異を残して大同につく、協力・ウィンウィンの手本を示した。中国側は、中国とスイスの関係が75年間にわたって歩んできた非凡な道のりを大切にしており、スイス側と共に有益な経験を継承し、対話を堅持し、相互信頼を増進し、協力を深化させ、社会制度や国情の異なる国の平和共存と互恵・ウィンウィンの模範を築きたい」と述べた。

カシス外相は、「スイスは中華人民共和国と最も早い時期に外交関係を樹立した西洋諸国の一つだ。また来年には、スイスと中国は革新的戦略パートナーシップ構築10周年を迎える。スイス側は中国側と各分野での協力を深化させ、スイスと中国の友好と互恵の物語をより多く紡いでいきたい」と語った。（編集TG）

「人民網日本語版」2025年10月11日