中国と朝鮮が外相会談
人民網日本語版 2025年09月29日15:34
王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は28日、北京で朝鮮の崔善姫外相と会談した。新華社が伝えた。
王氏は、「今月初め、習近平総書記が金正恩総書記と歴史的な会談を行い、重要な共通認識に達し、中朝関係発展の方向性を示し、青写真を描いた。我々の責務は、両党・両国の最高指導者の達した重要な共通認識を貫徹・実行し、戦略的な意思疎通を強化し、交流・協力を緊密化し、両国民の幸福をよりよく増進し、共同で地域の平和と発展を促進することだ」と表明した。
崔外相は「両党・両国の最高指導者が行った歴史的会談は、社会主義を核心とする朝中関係の深化に、戦略的な先導と力強い原動力を与えた。朝鮮側は中国側と共に、朝中関係を新たな、より高い水準へ発展させることを望んでいる」とした。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年9月29日
