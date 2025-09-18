中韓外相が北京で会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は17日、韓国の趙顕外相と北京で会談した。新華社が伝えた。

王氏は「両国の首脳は電話会談を行い、中韓の戦略的協力パートナーシップをさらに高い水準へと押し上げていくことで重要な共通認識に至った。両国は国交樹立時の初心を堅持し、善隣友好という方向性を揺るぎないものにし、互恵・ウィンウィンという目標を堅持し、名実相伴う戦略的協力パートナーとなるべきだ。中韓は保護貿易主義に共同で反対するべきだ」とした。

趙外相は「韓国側は中国側と両国首脳間の重要な共通認識をしっかりと実行に移し、慶州でのアジア太平洋経済協力（APEC）非公式首脳会議開催を契機に、さらに上層部交流を緊密化し、経済・貿易分野、人的・文化的分野で交流や協力を深め、韓中及び韓中日の自由貿易協定交渉を加速させることを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月18日