マッタレッラ伊大統領が王毅氏と会談

イタリアのマッタレッラ大統領は9日、ローマで、王毅中共中央政治局委員（外交部部長）と会談した。新華社が伝えた。

マッタレッラ大統領は、「イタリアと中国はいずれも古くからの文明の歴史を持つ国であり、平和と協力の価値理念を提唱し、意見の相違の対話による解決を堅持している。今日の世界は複雑で激動しており、対立に勝者はなく、対話こそが打開の道だ。中国は国際社会で高い信望を得ており、鍵を握る役割と重要な役割を日増しに担うようになってきている。イタリアは中国が世界の平和と安定に、より大きな貢献を果たすことを期待する」と表明した。

王氏は、「中国は、欧州及び世界におけるイタリアの影響力を重視しており、イタリア側と共に両国首脳間の共通認識を実行に移し、中伊の包括的な戦略的パートナーシップ行動計画の推進を加速し、より安定し、より強靭で、より成果に富む両国関係を確保し、両国の発展と振興に助力し、国民の幸福度を高めるだけでなく、世界平和のためにも尽くすべき責任を担うことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月10日