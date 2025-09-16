ポーランドのナブロツキ大統領が王毅氏と会談

ポーランドのナブロツキ大統領は15日、王毅中共中央政治局委員（外交部部長）と同国の首都ワルシャワで会談した。新華社が伝えた。

ナブロツキ大統領は「ポーランドは新中国と最も早く国交を樹立した国の1つであり、両国は良好な親善関係を保ち続けてきた。歴史学者である私は、当時中国が抗日戦争勝利のために多大な犠牲を払い、多大な貢献を果たしたことをよく知っている。ポーランドは中国との伝統的友好を大切にしており、中国と交流を強化し、協力を深め、歴史を鑑とし、両国関係の持続的な発展を推進し、共に世界の平和と安全を維持していくことを望んでいる」とした。

王氏は「両国首脳の戦略的リーダーシップの下で、中国とポーランドの包括的な戦略的パートナーシップは安定的に発展している。中国はポーランドと引き続き戦略的相互信頼を深め、戦略的協力を増進し、両国の包括的な戦略的パートナーシップのたゆまぬ前向きな発展を共同で推し進めていくことを望んでいる。ポーランドに対し、EUが客観的かつ理性的な対中認識を確立する後押しをするために積極的な役割を果たすよう希望する」と表明。

「中国とポーランドは共に自主独立の国家であり、国家主権と領土的一体性を断固として守っている。ポーランドが引き続き『一つの中国』政策を遂行し、中国の国家統一の大業を支持するものと信じる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月16日