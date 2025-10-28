李強総理が第20回東アジアサミットに出席

李強総理は27日、マレーシア・クアラルンプールで開かれた第20回東アジアサミット（EAS）に出席した。新華社が伝えた。

李総理は「EASは20年前にクアラルンプールで誕生した。この20年間、EASは全体として建設的な役割を果たし、地域の安定と急速な発展を促進してきた。中国は各国と共に、EASの初心をしっかりと守り、グローバル・ガバナンス・イニシアティブを中心に据えて積極的に行動し、地域の平和と発展にプラスのエネルギーをより多くもたらすべく共に努力していきたい」と表明し、以下を提言した。

（1）広範な共通認識を持続的に形成する。人類共通の価値観と一致し、歴史の発展の潮流に沿った基本認識を堅持してこそ、重要な時期に正しい選択を行い、前進の道において正しい方向を保つことができる。

（2）突出した課題の解決に注力する。自由貿易体制を一層揺るぎなく維持し、高水準の地域自由貿易ネットワークの構築に努め、地域の一体化を力強く効果的に推進する。

（3）ルールと体制を改革・整備する。我々は共にルールを遵守し、とりわけ国連中心の国際体制を維持し、地域の枠組みにおけるASEANの中心的地位を支持し、地域協力の推進者であるべきだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月28日