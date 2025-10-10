李強総理が朝鮮の金正恩総書記と会談
人民網日本語版 2025年10月10日14:43
李強総理は9日、朝鮮の首都平壌の朝鮮労働党中央委員会で金正恩総書記（国務委員長）と会談した。新華社が伝えた。
李総理はまず、朝鮮労働党創立80周年に熱烈な祝意を表明。「先月、金正恩総書記は北京を訪れ、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事に出席した。習近平総書記は金総書記と会談を行い、中朝関係を一層深化させるための方向を指し示し、青写真を描いた。中国の党と政府は常に戦略的・長期的観点から中朝関係を捉えており、我々にとって、中朝の伝統的な友好協力関係を良く維持し、堅固にし、発展させることは、確固不動たる方針だ。中国側は、朝鮮側と共に、両党・両国の最高指導者共同の導きに従い、二国間関係が絶えず新たな発展を遂げる後押しをすることを望んでいる」とした。
金総書記は、中国の党・政府代表団が祝賀行事出席のため訪朝したことを熱烈に歓迎。「朝中関係は盤石であり、国際情勢がどう変化しようとも、朝中の友好協力関係の強化・発展は、朝鮮の党と政府の揺るぎのない立場であり、双方の共通利益にかない、地域の平和・安定・発展にも寄与する。朝鮮側は中国側と上層部交流を緊密化し、各分野で協力を促進し、多国間協力を強化し、各自の社会主義事業の発展を推し進め、両国人民により多くの幸福をもたらすことを望んでいる」とした。（編集NA）
