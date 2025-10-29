【素敵な伝統を探す旅】重陽節

10月29日は、「重陽節」（旧暦9月9日）。「素敵な伝統を探す旅」シリーズでは今回、美味しいものに目がないKukuが、重陽節に食べる素敵な思いが込められた米粉の蒸しケーキ「重陽糕」を紹介する。

古代中国の書物で五経の一つ「易経」では、「九」は「陽数(奇数)」とされ、「九」が「重」なる「九月九日」は「重陽」と呼ばれている。昔の人は、「九九重陽」はめでたい日と考えていた。

重陽節の日に「重陽糕」を食べることは、重要な伝統の1つ。9月になると、穀物が収穫期を迎え、昔の人々は、収穫したばかりのキビなど、初物を食べた。「重陽糕」はもともと、9月に「初物」として食べられていた。伝統的な「重陽糕」には、様々な作り方があり、もち米の粉とうるち米の粉を混ぜて作られることが多い。また中国語の「糕」は「高」と発音が同じため、成長、向上、進歩、昇進といった意味がそこに込められている。

重陽節は秋が深まり、菊の花が見頃となる頃に到来するため、「菊花酒」も欠かせない。前漢の逸話を集めた書物「西京雑記」には、昔の人が菊の花や茎、葉、それにキビを使って酒を造り、翌年の「重陽節」の日に飲んだと記載されている。昔の人々は、重陽節に「菊花酒」を飲むと、長生きできると考えていた。

また重陽節の伝統的な風習としては、高い所に登って遠くを眺めたり、菊の花を観賞したり、グミの実を髪に飾ったりすることが現在まで続けられている。

重陽節は現在、中国において「老人節(高齢者の日)」にもなっている。重陽節には高齢者を敬い、全ての高齢者が幸せに、健やかに、長生きできることを願おう。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年10月29日