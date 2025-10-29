世界一高いダムを持つ揚水発電所が全面稼働開始

世界で最も高いダムを有する揚水発電所である国網新源江蘇句容揚水発電所が10月28日、全面的に稼働・発電を開始した。長江雲ニュースアプリが伝えた。

同発電所は江蘇省句容市に位置し、1台当たり22万5000キロワット（kW)の可逆式ポンプ水車・発電電動機計6台を備え、総発電設備容量は135万kWに達する。年間発電量は13億5000万キロワット時（kWh)で、約36万世帯の1年分の電力需要をまかなうことができる。

国家電網鎮江電力供給公司発展部の王晨暉部長は、「発電所の全面稼働により、約270万kWの双方向電力調整能力を提供できるようになり、年間で標準石炭約14万トンの節約、二酸化炭素排出量約34万9000トンの削減が見込まれる。これにより、長江デルタ地域のエネルギー供給の安定化とグリーン化・低炭素化が一層進む見通しだ」と説明。

同発電所の上部貯水池のダムは高さ182.3メートルで、世界最高の揚水発電ダムとなる。貯水量は1707万立方メートルに達し、西湖（浙江省杭州市）のおよそ1.2倍に相当する。

現在までに、中国国内の揚水発電所の稼働中の総設備容量は6200万kWを超え、「第14次五カ年計画」（2021－25年）で定められた6200万kWの設備容量目標をすでに達成しており、中国の新型電力システムの構築に確かな保証を提供している。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年10月29日