世界最大規模の単体太陽熱発電プロジェクトが青海で着工

青海省海西蒙古（モンゴル）族蔵（チベット）族自治州格爾木（ゴルムド）市で16日、「可勝技術格爾木350メガワット（MW）タワー式太陽熱発電プロジェクト」が着工した。これは、単体規模・集光鏡の面積・蓄熱規模・年間設計発電量のいずれにおいても世界最大のタワー式太陽熱発電プロジェクトの正式な着工を示している。科技日報が伝えた。

このプロジェクトの総投資額は54億3500万元（1元は約21.2円）で、浙江可勝技術股份有限公司が独自に開発したタワー式溶融塩蓄熱太陽熱発電技術、そして「3つのタワーと1つのタービン」設計案を採用しており、14時間の溶融塩蓄熱システムを備え、集光場の総面積は約330万平方メートル。2027年9月末までに全容量での系統連系発電を実現する計画だ。

完成後は、年間約9億6000万キロワット時（kWh）のクリーン電力を生産でき、標準石炭26万3400トンの節約、二酸化炭素72万トンの排出削減に相当すると見込まれている。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年10月20日