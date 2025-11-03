中国商務部「中日韓FTA交渉の早期再開を推進へ」

写真提供・商務部公式サイト

中国商務部（省）ウェブサイトによると、同部の王文涛部長は1日、韓国・慶州で韓国産業通商部の金正官（キム・ジョングァン）長官と会談した。双方は産業チェーン・サプライチェーンの安定維持、地域・多国間および二国間協力の強化などについて意見を交換した。

王部長は、「中国と韓国は重要な隣国かつ協力パートナーであり、中国は韓国と共に両国の指導者の重要な共通認識を着実に実行し、中韓の経済貿易関係が新たな発展を遂げるよう推進していきたいと考えている。双方は中韓の産業チェーン・サプライチェーン協力ホットライン、輸出管理対話、貿易救済協力メカニズムなどを通じて意思疎通と協調を強化し、中韓の産業チェーン・サプライチェーンの安定と円滑な運営を保障する。そして、世界貿易機関（WTO）や地域的な包括的経済連携（RCEP）協定などの枠組みでの協力を強化し、中日韓自由貿易協定（FTA）交渉の早期再開を推進し、自由貿易主義と多国間主義を共に守るべきだ」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月3日