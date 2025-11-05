上海、新エネ車の普及台数で世界一の都市に

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

上海市経済・情報化委員会が4日に発表した情報によると、2025年1-9月には、上海市の新エネルギー自動車の累計普及台数が前年同期比25.4％増の22万台以上になった。これまでの累計普及台数は187万台に達し、世界一の都市になった。

新エネ車の普及台数とは、実際に利用される新エネ車の台数のことで、新エネ車の応用規模をはかる指標としてよく用いられる。

データによれば、今年1-9月の上海の完成車生産台数は123万6000台に上り、そのうち新エネ車は79万7000台で、上海市全体の生産台数のうち64.5％を占めた。

2025年9月には、米電気自動車（EV）メーカーのテスラが上海に建設した工場の納車台数は約9万1000台となり、25年の月間の最高記録を更新した。そのうち中国市場への納車台数は7万台の大台を突破した。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月5日