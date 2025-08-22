前年比84.6％増！新エネ車が自動車輸出成長の主要な原動力に

（写真著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国自動車工業協会がこのほど発表したデータによると、今年1-7月、中国の自動車生産台数は前年同期比12.7％増の1823万5000台となり、販売台数は同12％増の1826万9000台に達した。完成車の輸出台数は同12.8％増の368万台。年初以来、中国の自動車市場は全体的に安定しており、輸出が目覚ましい成果を見せている。

特筆すべきは、新エネルギー自動車の輸出台数が顕著に増加していることだ。同期の新エネ車輸出台数は同84.6％増の130万8000台に上り、対外貿易成長の注目点になった。

中国自動車技術センターのシニア首席専門家の呉松泉さんは、「7月には自動車輸出全体に占める新エネ車の割合が、前月比4.5ポイント上昇の39.1％に達し、過去最高を更新して、自動車輸出の安定成長を力強く牽引した。新エネ車が自動車輸出成長の主要な原動力となっており、この傾向は今年特に際立っている」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年8月22日