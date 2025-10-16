中国の自動車生産・販売台数、前年同期比成長率が5ヶ月連続で10％超
人民網日本語版 2025年10月16日10:29
中国自動車工業協会が14日に発表したデータによると、2025年1-9月には中国の自動車の生産台数が前年同期比13.3％増の2433万3000台、販売台数が同12.9％増の2436万3000台に達した。9月の生産台数は327万6000台、販売台数は322万6000台となり、いずれも同月として初めて300万台を突破した。生産販売ともに前年同期比成長率が5ヶ月連続で10％を超えた。
1-9月の新エネルギー自動車の生産台数が同35.2％増の1124万3000台、販売台数が同34.9％増の1122万8000台となり、新エネ車の新車の販売台数が自動車新車販売台数全体のうち46.1％を占め、新エネ車の輸出台数は同89.4％増の175万8000台だった。
同協会によれば、最近は自動車買い換え政策の効果が持続的に現れたこと、地方開催のモーターショーの人気が続いていること、企業が新製品を集中的に発売したことなどから、自動車市場は全体として良好な状態を保っているという。
（編集KS）
「人民網日本語版」2025年10月16日
