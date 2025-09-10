中国の新エネ車生産・販売台数、10年連続で世界1位を維持

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国の2024年における新エネルギー自動車の生産台数が1300万台を突破し、新エネ車の生産・販売台数が10年連続で世界1位を維持したことが9日、国務院新聞弁公室でに行われた「『第14次五カ年計画（2021-25年）』の質の高い達成」をテーマとしたシリーズ記者会見への取材で分かった。

工業・情報化部（省）の辛国斌副部長は、「新エネ車は世界の自動車産業のグリーン発展、トランスフォーメーション・高度化の重要な方向性であり、中国が『自動車大国』から『自動車強国』へ転換する上で必ず通らなければならない道でもある。自動車販売台数に占める新エネ車の割合は20年の5.4％から24年の40.9％に上昇した。昨年の新エネ車完成車の市場規模は2兆元（1元は約20.7円）を超え、産業チェーンの川上から川下まで、および関連産業の急速な発展を力強く牽引し、極めて大きな経済的・社会的効果を生み出し、経済の質の高い発展へ重要な貢献を行った」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月10日