米国の対中発言に矛盾？　外交部がコメント

外交部（外務省）の5日の定例記者会見で、毛寧報道官が米国の対中発言に関する質問に答えた。

【記者】米国のベッセント財務長官はこのほど、「中国は信頼できないパートナーだ」と発言したが、その数日前にはトランプ大統領が中国首脳との会談を終え、中国を大いに称賛していた。こうした米側の矛盾したメッセージを中国側はどう見るか。

【毛報道官】中国の対米政策は安定を保っており、常に「相互尊重」「平和共存」「協力・ウィンウィン」の三原則に基づいて中米関係を捉え、扱っている。

これと同時に、我々は自らの主権、安全保障、発展上の利益を断固として守っており、中米関係の健全で安定した発展を維持することは、両国民の根本的利益にかない、国際社会の一致した期待でもある。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月5日