王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は6日、要請に応じて、英国のクーパー外相と電話会談を行った。新華社が伝えた。

王氏は「国際情勢が混迷する中、中英関係は前進しなければ後退する。両国は戦略的な意思疎通を強化し、両国関係の健全で互恵的かつ安定した軌道に沿った持続可能な発展を推進するべきだ。共に大国であり、国連安保理常任理事国である中国と英国は、世界の平和・安定・発展に対して重要な国際的責任を担っている。中国は国連憲章の趣旨と原則を揺るぎなく擁護し、国際体制における国連の主導的地位を維持し、各国の主権と領土的一体性を尊重し、平和的手段による紛争解決を主張し、自由貿易及び世界貿易機関（WTO）協定を支持し、グローバルな産業・サプライチェーンの安定を確保している。中英はこれら重要な問題において立場が概ね一致しており、これは両国の戦略的協力関係を深化させるうえで重要な意味を持つ。中国は英国と共に努力し、手を携えてグローバルな課題に対処し、世界の平和と発展を促進することを望んでいる」と表明。

クーパー外相は「英中両国は多くの共通利益を有している。英国は対中関係を非常に重視しており、中国と上層部交流を強化し、安全保障・発展・環境等の分野で協力を拡大していくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月7日