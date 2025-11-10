過去記事

空母「福建」就役の写真が公開

中国にとって3隻目の空母、そして初の電磁式カタパルト型空母である「福建」（艦番号18）が5日、正式に就役した。就役の様子を伝える一連の写真がこのほど公開された。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月10日

