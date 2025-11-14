1-10月期の北京・天津・河北の輸出額が過去最多の1兆2000億元に

北京税関が13日に発表した統計データによると、今年1-10月期、「京津冀（北京・天津・河北）」の輸出入総額が3兆9100億元（1元は約21.8円）に達した。そのうち、輸出は前年同期比5.6％増の1兆2000億元に達し、過去最高を更新した。

1-10月期、北京・天津・河北は約240ヶ国・地域と安定した貿易を維持した。なかでも、自動車部品や船舶、医薬品の輸出が強い勢いを維持した。北京・天津・河北の主な輸出商品は、自動車部品が前年同期比12.8％増、繊維製品・衣服が同4.4％増、集積回路が同4.9％増、船舶が同176.5％増、薬剤材及び医薬品が同37.5％増だった。

主な輸出先を見ると、1-10月期、北京・天津・河北の対「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国は前年同期比7.9％増の6966億2000万元で、全体の58.2％を占めた。また対東南アジア諸国連合（ASEAN）は5.4％増、対欧州連合(EU)は2％増だった。その他、対ラテンアメリカは14.6％増、対アフリカは31.9％増、中央アジア5ヶ国（ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン）は40.2％増で、輸出は多元化しながら拡大し続けていた。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月14日