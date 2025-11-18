国防部「『武力による独立支援』は自らを滅ぼし、『台湾を利用した中国牽制』は実現しない」

国防部（省）の張暁剛報道官は17日、米国による中国台湾への武器売却について記者の質問に答えた。

【記者】米国務省が、「非標準航空機部品」及びメンテナンスを含む約3億3000万ドル（1ドルは約155.3円）相当の対台湾武器売却を承認したとの報道について、コメントは。

【張報道官】米国が中国の台湾地区に武器を売却することは、「一つの中国」原則及び中米間の3つの共同コミュニケへの重大な違反、中国の内政への粗暴な干渉であり、中国の主権と安全保障上の利益を損ない、「台湾独立」分裂勢力に重大な誤ったシグナルを送るものである。我々はこれに強い不満と断固たる反対を表明するものであり、すでに米側に厳正な申し入れを行った。

「武力による独立支援」は自ら災いを招き身を滅ぼすだけであり、「台湾を利用した中国牽制」が実現することはない。我々は米国に対して、台湾への武器供与という悪質な行為を直ちに停止して、両国・両軍関係の発展への打撃や影響を避けるよう促す。また、民進党当局に対して、「外国に依存した独立画策」「武力による統一拒絶」は失敗する運命にあると厳正に告げる。我々は必要なあらゆる措置を講じて、国家主権と領土的一体性を断固として守っていく。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月18日