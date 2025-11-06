外交部「中国台北のAPEC参加は『一つの中国』原則下の地域エコノミーであることが政治的前提条件」

外交部（外務省）の5日の定例記者会見で、毛寧報道官は来年のアジア太平洋経済協力（APEC）非公式首脳会議への中国台北の参加に関する外国メディアの質問に対し、「『一つの中国』原則の下で地域エコノミーとしてAPECに参加し、APECの関連する覚書の規定及び慣例に従うことが、中国台北がAPECに参加するうえでの政治的前提条件だ。この問題における中国側の立場は明確かつ断固たるものだ」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月5日