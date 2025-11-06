外交部「中国台北のAPEC参加は『一つの中国』原則下の地域エコノミーであることが政治的前提条件」
人民網日本語版 2025年11月06日15:10
外交部（外務省）の5日の定例記者会見で、毛寧報道官は来年のアジア太平洋経済協力（APEC）非公式首脳会議への中国台北の参加に関する外国メディアの質問に対し、「『一つの中国』原則の下で地域エコノミーとしてAPECに参加し、APECの関連する覚書の規定及び慣例に従うことが、中国台北がAPECに参加するうえでの政治的前提条件だ。この問題における中国側の立場は明確かつ断固たるものだ」と述べた。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年11月5日
注目フォトニュース
関連記事
- 国務院台湾事務弁公室「台湾問題において日本は慎重に慎重を期すべき」
- 国台弁「平和統一後、台湾地区は7つの面で『より良く』なる」
- 米日韓3ヶ国が台湾地区や海洋問題めぐり発言、中国外交部が反論
- 外交部「米国の歪曲解釈で『一つの中国』原則を堅持する国際社会の大局は揺るがない」
- 外交部「パラグアイなどごく少数の国々の政府は正しい政治的決断を早期に下すべき」
- 外交部「『サンフランシスコ平和条約』は不法で無効、台湾地区が中国の領土である事実に疑いの余地なし」
- 在日本中国大使館が台湾光復80周年記念座談会を開催
- 外交部「台湾当局との『外交関係』断絶をパラグアイ政府に強く促す」
- 蔡英文氏の訪日に外交部「中国は日本に厳粛な申し入れ」
- 日本による台湾問題の政治的操作は中日関係のレッドラインと戦後国際秩序への挑戦
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn