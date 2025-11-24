日本が中国台湾の近隣諸島に中距離ミサイル配備、外交部「強く警戒」

外交部（外務省）の毛寧報道官は24日の定例記者会見で、日本が中国台湾近隣の南西諸島に攻撃的武器の配備計画を進めていることに関する質問に対し、「これは地域の緊張を意図的に作り、軍事対立を引き起こすものだ。また、高市早苗首相の台湾関連の誤った発言と結び付けて考えると、この動きは極めて危険であり、周辺諸国と国際社会の強い警戒を喚起する必要がある。中国は日本の右翼勢力が歴史に逆行することを決して許さず、外部勢力が中国の台湾地区に介入することを決して許さず、日本軍国主義が復活することを決して許さない。中国には国家の領土主権を守る決意と能力がある」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年11月24日