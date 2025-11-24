外交部「中日韓サミット開催の条件が整っていない」
人民網日本語版 2025年11月24日16:26
「中国は来年1月の中日韓サミット開催に関する日本側の提案を拒否した」との日本メディアの報道について、外交部（外務省）の毛寧報道官は24日の定例記者会見で、「日本の指導者が先ごろ、台湾問題で誤った発言を行い、中日韓協力の基礎と雰囲気を損なったため、現時点で中日韓サミットを開催する条件は整っていない」と述べた。（編集LX）
「人民網日本語版」2025年11月24日
