中国1-10月の全産業対外直接投資、前年比7％増の1兆332億元超
人民網日本語版 2025年11月27日09:57
中国商務部（省）が11月25日に明らかにしたところによると、今年1-10月の全産業対外直接投資は前年同期比7％増の1兆332億3000万元（1元は約22.0円）だった。
このうち、中国域内の投資者は世界152ヶ国・地域の9553社に対して非金融分野の直接投資を実施し、累計投資額は同6％増の8726億元となった。
また、「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国での非金融分野の直接投資は同22.3％増の2341億5000万元だった。
対外請負工事については、中国企業の「一帯一路」共同建設国における新規契約額は同24.4％増の1兆3338億1000万元、完成工事高は同9.4％増の8042億4000万元となった。（編集JZ）
「人民網日本語版」2025年11月27日
