日中議連、経団連が訪中意向伝達 外交部「日本国内での積極的な役割発揮を望む」
人民網日本語版 2025年12月02日16:29
外交部（外務省）の林剣報道官は2日の定例記者会見で、「日中友好議員連盟、日本経済団体連合会など日本の一部団体が近いうちの訪中意向を中国に伝えたが、中国はこれらの団体の訪中団受け入れを手配するか」との質問に対し、「関連情報に留意している。また、日本国内に高市早苗首相の台湾関連の誤った発言による悪影響と深刻な結果を憂慮する有識者が数多くいることにも留意している。中国は日本に対し、誤った言動を反省して是正し、高市首相の誤った発言を撤回し、両国の国民感情を傷つけることを止め、中国に対する約束を実際の行動で示し、中日間の正常な交流のために必要な条件を整えるよう促す。日本の関連団体が日本国内で積極的な役割を果たすことを望む」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2025年12月2日
注目フォトニュース
関連記事
- 日本の「台湾地位未定」論は歴史への無知であり現実への誤った判断
- 呉江浩駐日大使「『一つの中国』原則と戦後国際秩序を断固として守る」
- 国防部「自ら揉め事を招けば日本は必ず代償を払う」
- 「釣魚島の帰属」に関し日本が「証拠」示す 中国外交部がコメント
- 外交学院が学術シンポジウム開催 高市首相の誤った発言と戦後国際秩序に焦点
- 中国の国連大使が国連事務総長に再び書簡 日本の詭弁を厳しく批判
- 釣魚島周辺の中国領海に日本漁船が不法侵入 中国海警局が法に基づき排除措置
- 一線を越えた挑発と独断専行で、高市首相は自業自得の結末を招く
- 外交部「誤った発言を撤回するよう日本側に促す」
- 外交部「高市首相の台湾関連発言は『台湾独立』分裂勢力に重大な誤ったシグナルを送る」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn