日中議連、経団連が訪中意向伝達　外交部「日本国内での積極的な役割発揮を望む」

外交部（外務省）の林剣報道官は2日の定例記者会見で、「日中友好議員連盟、日本経済団体連合会など日本の一部団体が近いうちの訪中意向を中国に伝えたが、中国はこれらの団体の訪中団受け入れを手配するか」との質問に対し、「関連情報に留意している。また、日本国内に高市早苗首相の台湾関連の誤った発言による悪影響と深刻な結果を憂慮する有識者が数多くいることにも留意している。中国は日本に対し、誤った言動を反省して是正し、高市首相の誤った発言を撤回し、両国の国民感情を傷つけることを止め、中国に対する約束を実際の行動で示し、中日間の正常な交流のために必要な条件を整えるよう促す。日本の関連団体が日本国内で積極的な役割を果たすことを望む」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年12月2日