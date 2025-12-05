習近平国家主席がマクロン仏大統領と会談

習近平国家主席は4日午前、国賓として中国を訪問中のフランスのマクロン大統領と北京の人民大会堂で会談した。新華社が伝えた。

習主席は「中国とフランスは共に先見性と責任感を備えた自主独立の大国であり、世界の多極化の推進と人類の団結・協力の促進における建設的なパワーだ。現在、百年間なかった大きな変化が加速度的に進行しており、人類は再び進路を問われる岐路に立っている。中仏両国は責任ある姿勢を示し、多国間主義の旗を高く掲げ、歴史の正しい側に揺るぎなく立つべきだ。中国はフランスと共に、常に両国民の根本的利益と国際社会の長期的利益の観点に立ち、対等な対話と開かれた協力を堅持し、中仏の包括的な戦略的パートナーシップを新たな60年においてより安定的に、より良く進展させ、その戦略的価値を十分に示し、平等で秩序ある世界の多極化、普遍的に恩恵をもたらす包摂的な経済のグローバル化の推進に新たな貢献を果たすことを望んでいる」とした。

マクロン大統領は「フランスは対中関係を重視し、『一つの中国』政策を揺るぎなく遂行しており、仏中の包括的な戦略的パートナーシップの持続的な深化を望んでいる。フランスは、中国経済が勢い良く発展し、開かれた協力を堅持し、世界により多くの機会をもたらすことを歓迎し、中国と相互投資を促進し、経済貿易、再生可能エネルギー等の分野で協力を強化し、友好的な文化交流を促進することを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月5日