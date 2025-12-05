習近平国家主席が中仏企業家委員会会合の閉会式でスピーチ

習近平国家主席は4日、北京でフランスのマクロン大統領と共に、中仏企業家委員会第7回会合の閉会式に出席し、スピーチを行った。新華社が伝えた。

習主席は「今年は中仏関係にとって新たな60年の幕開けの年だ。両国の経済貿易協力は絶えず分野を拡大し、レジリエンスを高めている。今年1～10月の二国間貿易額は687億5000万ドル（1ドルは約155.0円）に達し、相互投資額は累計270億ドルを超えた。両国は国交樹立時の初心を堅持し、機会をしっかりと捉え、協力を深め、両国関係の安定した持続的な発展を推進し、中仏協力のさらに素晴らしい章を共に綴り、中仏関係の安定性をもって現代世界の不確実性に対処すべきだ」と指摘した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月5日