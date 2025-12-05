中国2025年1-10月のスマホ生産台数が10億台超え
人民網日本語版 2025年12月05日14:47
資料写真（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）
工業・情報化部（省）がまとめたデータによると、2025年1-10月には、中国の電子情報製造業の生産は安定した成長を維持した。主要製品のうち、スマートフォンの生産台数は前年同期比0.7％増の10億2000万台、集積回路は同10.2％増の3866億個に達した。
収益面では、同期には全国の一定規模以上（年売上高2000万元以上）の電子情報製造業の売上高は同8.3％増の14兆元（1元は約21.9円）に上り、利益は同12.8％増の5700億元に達した。売上高利益率は1-9月を0.1ポイント上回る4.07％となった。
輸出面では、同期には全国の一定規模以上の電子情報製造業の輸出出荷額が同1％増となった。そのうち、ノートパソコン1億1200万台、スマホ6億800万台、集積回路2927億個だった。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年12月5日
