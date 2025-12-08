日本がいわゆる「レーダー照射」問題を喧伝、中国外交部がコメント
人民網日本語版 2025年12月08日11:16
外交部（外務省）報道官は7日、日本がいわゆる「レーダー照射」問題を喧伝したことについて質問に答えた。
【記者】12月7日未明、日本の小泉進次郎防衛大臣が臨時記者会見で「レーダー照射」問題に言及したことについて、中国側のコメントは。
【外交部報道官】中国軍はすでに本件について厳正な立場を明確にしている。事実関係は極めて明白であり、中国側の正常な軍事活動に対し、日本の戦闘機が頻繁に接近し、偵察・妨害を行ったことこそ、最大の海空安全リスクだ。
中国側は日本側のいわゆる申し入れを受け入れず、その場ですでに断固拒否するとともに、北京と東京でそれぞれ中国側から申し入れを行った。
現在の情勢の下、日本側がいわゆる「レーダー照射」問題をことさらに誹謗中傷し、事実を歪曲して責任を中国側に転嫁し、緊張を煽って国際社会をミスリードしようとしているのは、全く不純な企てによるものだ。中国側はこれに断固として反対する。
我々は日本側に対し、中国側の正常な訓練・演習を妨害する危険な行為を直ちに停止し、無責任な誹謗中傷や政治的操作を一切やめるよう強く促す。
「人民網日本語版」2025年12月8日
