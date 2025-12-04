外交部「高市首相の『立場に変更はない』発言はごまかし、中国はこれを受け入れない」
人民網日本語版 2025年12月04日16:58
外交部（外務省）の林剣報道官は4日の定例記者会見で、日本の高市早苗首相が3日の参院本会議で中日共同声明に関して行った答弁について、「高市首相は『台湾に関する日本政府の基本的立場は、1972年の日中共同声明の通りであり、この立場に一切の変更はない』と述べたに過ぎない。中国の態度は明確であり、日本に対し、過ちをしっかりと反省して是正し、高市首相の誤った発言を撤回するよう促す。歴史文書で明確に記されている原則的な問題に対し、中国側の連日の質問と、日本国内や国際社会からの批判に対し、高市首相は依然として『立場に変更はない』と述べるだけでごまかそうとしている。中国側はこれを断じて受け入れない」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2025年12月4日
注目フォトニュース
関連記事
- 日本の学者「高市首相の誤った発言は日本の各業界を危機に陥れる」
- 日本の「台湾地位未定」論は歴史への無知であり現実への誤った判断
- 国台弁「『台湾独立』勢力がレッドラインを突破すれば必ず正面から痛撃を加える」
- 日中議連、経団連が訪中意向伝達 外交部「日本国内での積極的な役割発揮を望む」
- 「釣魚島の帰属」に関し日本が「証拠」示す 中国外交部がコメント
- 中国の国連大使が国連事務総長に再び書簡 日本の詭弁を厳しく批判
- 釣魚島周辺の中国領海に日本漁船が不法侵入 中国海警局が法に基づき排除措置
- 外交部「米国は台湾問題の扱いに慎重を期すべき」
- 国台弁「日本は誤った発言を撤回し、『一つの中国』原則と中国に対する約束を行動で厳守すべき」
- 外交部「誤った発言を撤回するよう日本側に促す」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn