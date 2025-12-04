外交部「高市首相の『立場に変更はない』発言はごまかし、中国はこれを受け入れない」

外交部（外務省）の林剣報道官は4日の定例記者会見で、日本の高市早苗首相が3日の参院本会議で中日共同声明に関して行った答弁について、「高市首相は『台湾に関する日本政府の基本的立場は、1972年の日中共同声明の通りであり、この立場に一切の変更はない』と述べたに過ぎない。中国の態度は明確であり、日本に対し、過ちをしっかりと反省して是正し、高市首相の誤った発言を撤回するよう促す。歴史文書で明確に記されている原則的な問題に対し、中国側の連日の質問と、日本国内や国際社会からの批判に対し、高市首相は依然として『立場に変更はない』と述べるだけでごまかそうとしている。中国側はこれを断じて受け入れない」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年12月4日