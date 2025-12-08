中国海軍報道官「日本側の喧伝は事実と異なる」、中傷の即時停止を要求
人民網日本語版 2025年12月08日13:23
中国人民解放軍海軍の王学猛報道官は7日、「中国海軍の『遼寧』空母編隊が先ごろ、宮古海峡以東の海域において、事前に訓練海空域を公表したうえで、艦載戦闘機の飛行訓練を正常に実施した。その間、日本の自衛隊機が中国海軍の訓練海空域に幾度も接近して妨害し、中国側の正常な訓練に深刻な影響を与え、飛行の安全を深刻に脅かした。これに関する日本側の喧伝は事実と完全に異なる。我々は日本側に対し、中国側に汚名を着せる中傷を直ちに止め、第一線での行動を厳格に規制するよう厳正に要求する。中国海軍は、法に基づき必要な措置を講じ、自国の安全と合法的権益を断固として守っていく」と表明した。新華社が伝えた。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年12月8日
