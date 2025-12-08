自衛隊機が中国海軍の訓練を妨害、呉江浩駐日大使が厳正な申し入れ
人民網日本語版 2025年12月08日14:08
中国海軍空母編隊の訓練を日本の自衛隊機が妨害したことについて、中国の呉江浩駐日大使は7日、日本の船越健裕外務事務次官に厳正な申し入れと強い抗議を行った。
呉大使は「日本側は、中国側がこれまで繰り返し警告と注意を促してきたにもかかわらず、自衛隊機を何度も中国海軍の訓練海域・空域に接近させ、中国側の正常な訓練に深刻な影響を与え、飛行安全を著しく脅かしていた。さらに日本側は事実と全く異なる情報を流し、逆に中国を非難して世論をミスリードし、こうした対応は極めて無責任だ。中国側は日本側に対し、直ちに誹謗中傷をやめ、現場の行動を厳格に管理し、再発防止するよう厳正に求める」と表明した。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年12月8日
注目フォトニュース
関連記事
- 日本がいわゆる「レーダー照射」問題を喧伝、中国外交部がコメント
- 小林陽吉氏「高市早苗首相は台湾に関する誤った発言を撤回すべき」
- 日本の学者「高市首相の誤った発言は日本の各業界を危機に陥れる」
- 外交部「高市首相の『立場に変更はない』発言はごまかし、中国はこれを受け入れない」
- 日中議連、経団連が訪中意向伝達 外交部「日本国内での積極的な役割発揮を望む」
- 中国の国連大使が国連事務総長に再び書簡 日本の詭弁を厳しく批判
- 中国海軍989編隊がマレーシア友好訪問を終えてインドネシアへ
- 釣魚島周辺の中国領海に日本漁船が不法侵入 中国海警局が法に基づき排除措置
- 第二次世界大戦に対する姿勢についてドイツがまた日本に手本を示す
- 国台弁「日本は誤った発言を撤回し、『一つの中国』原則と中国に対する約束を行動で厳守すべき」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn