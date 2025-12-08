自衛隊機が中国海軍の訓練を妨害、呉江浩駐日大使が厳正な申し入れ

中国海軍空母編隊の訓練を日本の自衛隊機が妨害したことについて、中国の呉江浩駐日大使は7日、日本の船越健裕外務事務次官に厳正な申し入れと強い抗議を行った。

呉大使は「日本側は、中国側がこれまで繰り返し警告と注意を促してきたにもかかわらず、自衛隊機を何度も中国海軍の訓練海域・空域に接近させ、中国側の正常な訓練に深刻な影響を与え、飛行安全を著しく脅かしていた。さらに日本側は事実と全く異なる情報を流し、逆に中国を非難して世論をミスリードし、こうした対応は極めて無責任だ。中国側は日本側に対し、直ちに誹謗中傷をやめ、現場の行動を厳格に管理し、再発防止するよう厳正に求める」と表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月8日