外交部「日本軍国主義復活への警戒と阻止を呼びかける」

一部外国メディアは最近、日本が軍国主義の復活を企てることは、地域と世界の平和と安定を脅かすことになり、警戒すべきだとの見方を示した。これについて、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は10日の定例記者会見で、「日本が軍備拡張を加速させ、『再軍事化』を企てることは、日本の未来がどこに向かうかに対する『再疑問』を引き起こし、日本の歴史的犯罪に対する国際社会の『再清算』をもたらすだけだ。中国は平和を愛するすべての国に対し、日本軍国主義復活の危険な動きを警戒し、阻止し、苦労して得た第二次世界大戦の勝利の成果を共に守るよう呼びかける」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年12月10日