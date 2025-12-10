「レーダー照射」で外交部が日本に反問「意図的に妨害し、緊張を作り出したのではないのか」

日本側がいわゆる「レーダー照射」問題を騒ぎ立てている件について、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は9日の定例記者会見で改めて質問に回答し、「中国側はこの問題について、すでに厳正な立場を表明した。事実と真相は非常に明確であり、当該海空域での中国側の演習・訓練活動は国際法及び国際的慣例に合致し、その操作はプロフェッショナルかつ規範的なものであり、非難の余地はない。艦載機が飛行訓練時に捜索レーダーを作動させることは、各国において通常の手法であり、飛行の安全を確保するための正常な操作でもある」と指摘。

「むしろ記者の皆さんは日本側に『日本の自衛隊戦闘機はなぜ当該区域に出現し、本来起こるはずのなかった、この危険な事案を引き起こしたのか？中国側の正常な演習・訓練活動を意図的に妨害し、緊張した事態を作り出したのではないのか？』と聞いてみてはどうか」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月10日