今、ここに追悼の意を捧げる 南京大虐殺犠牲者国家追悼式典が開催
人民網日本語版 2025年12月13日12:30
南京大虐殺犠牲者国家追悼日にあたる12月13日、南京では曇り空に小雨が混じる天気となった。人民日報アプリが伝えた。
午前10時、侵華日軍南京大虐殺遇難同胞紀念館で国家追悼式典が始まり、警報の音がまた南京の空に響いた。
午前10時01分から10時02分にかけて、南京市全域に防空警報が響き渡り、自動車や列車、汽船がクラクションや汽笛を鳴らして哀悼の意を表し、通行人は足を止めて黙祷した。
追悼式典の会場では、南京大虐殺の犠牲者に花輪を捧げ、「平和宣言」を朗読し、各界の人々の代表が平和の鐘を鳴らし、平和の鳩を空に放った。（編集AK）
「人民網日本語版」2025年12月13日
