中国の2024年における留学帰国者は前年比19.1％増の49.5万人

中国教育部（省）は11日、2024年の留学帰国者は49万5000人で、2023年よりも7万9400人多かった（19.1％増）ことを明らかにした。ここから人材のUターンが加速していることが分かる。新華社が伝えた。

教育部は同日、上海において、海外人材の短期帰国サポート政策「春暉計画」30周年記念、及び同計画を利用した留学帰国者のイノベーション・起業交流イベントを開いた。教育部の関係責任者によると、1978年から2024年にかけて、海外に留学した中国人は累計で888万人に達した。そして、学業を修了した留学生が743万人に達し、そのうち644万人が帰国を選択し、国家戦略に強力な人材的下支えを提供している。2012年の中国共産党第18回全国代表大会以降だけを見ると、563万人が帰国した。これは改革開放（1978年）以降の留学帰国者の87％を占める数字となっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月15日