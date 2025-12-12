中国の「2025年最も幸福度が高い都市」が発表

四川省成都市で開催された幸福都市フォーラムで9日、中国の「2025年最も幸福度が高い都市」の調査・選出結果が発表された。新華社が伝えた。

2025年度の調査選出活動は3ヶ月以上にわたり、ビッグデータ収集やアンケート調査、資料申請、実地調査、専門家による審査などが行われ、最も幸福度が高い都市が厳選された。省都・計画的独立財政市別では成都、杭州、寧波、南京、長沙、青島、瀋陽、広州、石家荘、西寧、福州が「2025年最も幸福度が高い都市」に選ばれた。地級市（省と県の中間にある行政単位）別では温州、無錫、台州、威海、泰州、宜賓、湖州、攀枝花、営口、張掖、雲浮が「2025年最も幸福度が高い都市（地級市部門）」に選ばれた。直轄市の管轄区別では北京市西城区、上海市閔行区、上海市徐匯区、北京市豊台区、北京市石景山区が「2025年最も幸福度が高い城区（直轄市区部門）」に選ばれた。市街地別では寧波市鄞州区、成都市双流区、杭州市富陽区、広州市天河区、杭州市臨安区、成都市温江区、温州市鹿城区、台州市黄岩区、日照市東港区、張掖市甘州区が「2025年最も幸福度が高い城区」に選ばれた。県級市（行政区画の単位で「県」と同じ区分にある市）別では江蘇省太倉市、浙江省楽清市、浙江省慈渓市、湖南省長沙県、浙江省余姚市、浙江省瑞安市、江蘇省宜興市、浙江省寧海県、湖南省寧郷市、山東省栄成市、湖南省瀏陽市が「2025年最も幸福度が高い都市（県級市部門）」に選ばれた。

「瞭望東方周刊」が主催する「最も幸福度が高い都市」調査選出活動は今年で19年連続で実施され、幸福な都市（区）が累計で100都市選出されてきた。現時点で、最も影響力がある都市をテーマにした活動の一つとなっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月12日